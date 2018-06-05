夜夜頻上廁所 解尿障礙作怪

2018-06-05

記者蘇孟娟／台中報導

一名58歲婦女2年多來幾乎夜夜要上廁所5、6次，夜間頻尿讓她夜不成眠，甚至要看身心科，澄清醫院中港院區婦女泌尿研究中心主任王國華以尿路動力學精密儀器檢查後，發現原來婦人因解尿時，尿道括約肌無法適度放鬆，導致「解尿障礙」，經藥物治療2週後，婦人終於重新擁抱能一覺到天亮的小確幸。

王國華說，婦人2年來因頻尿問題看了婦科、泌尿科、大腸直腸外科、免疫風濕科和神經內科，卻都未能檢查出原因，因長期夜不成眠，甚至看了身心科，卻始終未能改善。

尿道括約肌無法適度放鬆

王國華協助進行尿路動力學檢查，發現這名婦女夜間頻尿的原因是尿道括約肌在解尿時，無法適度的放鬆，造成膀胱儲存尿液和排空的機制出問題，以致產生解尿不順暢情形。

王國華說，因每次排尿均排不乾淨，膀胱很快就滿了，以致一夜頻尿5、6次，影響正常睡眠。

找到原因後，王國華開給婦人相關藥物搭並配復健2週後，夜間解尿情況漸改善到1到2次，甚至能重溫一覺到天亮的幸福感，不再有失眠的痛苦，回診時開心直說：「黑白的人生又變成彩色了」。

不少婦女其實有頻尿問題，但很多人誤以為是尿道感染所致，未能對症下藥，甚至有人誤以為是老化造成，雖頻尿造成生活困擾，也多半隱忍。

王國華說，排尿困擾常與尿道括約肌的協調有關，建議可接受尿路動力學檢查，檢查均有健保給付，經由醫師親自測量及判讀膀胱、尿道及尿道括約肌之間的協調及變化，診斷出排尿障礙的原因，進而對症治療。