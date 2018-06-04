可驗10種癌症！新型血檢「聖杯」準確率最高90％

2018-06-04 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）附屬癌症研究所，將在2018年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上發表最新研究，宣稱已找到新型血液檢測方式，可在患者罹患癌症前數十年檢驗出10種癌症，此檢測法稱為癌症研究的「聖杯」，檢測出癌症的準確率最高達90%。

根據《每日郵報》報導，新型血液檢驗作用原理為找出快速分裂的癌細胞，釋放到血液中的DNA片段，此檢測分為三步驟，首先檢視受試者的全部基因組，接著搜索特定的突變基因，最後進行DNA甲基化，在不改變DNA序列的前提下，改變遺傳表現，有癌症現象的基因在經過此步驟後，會改變運作方式。

克利夫蘭診所附屬癌症研究所的研究作者艾瑞克．凱蘭（Eric Klein）指出，在針對1400名受試者進行的實驗中，有561名受試者沒被檢驗出癌症，後來亦無被檢驗出癌症，有845名受試者被檢驗出罹癌可能，後來亦確實被診斷出罹患癌症，凱蘭認為，「無論家族病史，這項血檢可能適用於每個人」。

新型三重血液檢測最大的貢獻在於癌症早期就找出病灶，對於卵巢癌檢驗準確率最高，分別可達90%，其次是胰腺癌、肝癌和膽囊癌，準確率均為80%，血癌與骨癌的檢驗準確率分別為77%與73%，檢驗腸癌的準確率是66%，「三重陰性乳癌」檢驗準確率為58％，肺癌，食道癌和頭頸癌的檢驗準確率超過50％，子宮頸和前列腺癌的檢驗準確率則不達50%。