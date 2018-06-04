義興分校天籟 揚威維也納

2018-06-04

〔記者黃美珠、凌美雪／綜合報導〕原受限經費差點無法出國比賽的新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團，在各界熱心捐助下，飛往音樂之都維也納參加合唱競賽，二日憑藉美聲榮獲第卅一屆舒伯特國際合唱大賽賽會最高獎項金質獎，更拿到唯一的特別獎！校方第一時間在粉絲頁寫下這歷史性的一刻，關注的網友們紛紛留言狂按「讚」。

不負各界捐款力挺 拿下金質獎和特別獎

「音樂、體育…的確是原住民孩子成功的跳板」！尖石新樂國小校長高文良說，義興分校所在的馬胎部落，地處海拔六百公尺山林中，經常濃霧瀰漫，族人稱之為「Matuy」，有前山黑色部落之稱。全校只有廿一個學生，一度面臨廢校，徐榮春三年前到任，與分校主任李衛民跟教師團隊致力發展學生潛能，在家長會跟地方支持下，於二○一六年九月成立合唱團，隔年就獲得全縣同聲合唱組優等。

今年徐榮春鎖定維也納第卅一屆舒伯特合唱競賽暨第四屆維也納歡樂之聲音樂會為目標，把義興分校合唱團比賽的畫面寄去毛遂自薦，沒想到入選。這樣的雄心卻因地處偏鄉、資源有限，三分之二學生的家境普遍貧寒而差點受挫。所幸獲社會踴躍捐輸，小朋友才得以成行。

一度面臨廢校…師生將榮耀歸屬原鄉大地

比賽當天，身著泰雅傳統服飾上台的義興分校小朋友們連唱四首曲子，唱完最後一首、也是去年世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」後，獲全場熱烈掌聲。評審驚訝表示：「那麼小的孩子們竟然可以有那麼power的聲音和穩健的台風。」

「這榮耀屬於認真練唱的孩子們、屬於不辭辛勞指導的老師們、屬於幫助我們圓夢的大家、更屬於這片我們生長的土地。」校方說，音樂老師黃怡嘉、謝馨蓮常犧牲假期帶孩子走出部落演出，一開始孩子連五線譜都看不懂，最後的成功證明有志者事竟成。校方已決定六月廿四日下午在交通大學藝文中心舉辦感恩音樂會，答謝各界。