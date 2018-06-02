增供19億噸水 賴揆：2031年前解決缺水問題

2018-06-02

〔記者陳建志／台中報導〕久旱不雨，民眾憂心缺水，行政院長賴清德昨表示，政府重視水資源的運用，以「開源、節流、調度、備援」四大策略，達到不缺水的目標，希望在二○三一年前增加十九億噸水，平均每天增加五二○萬噸水，有效解決各地缺水問題。

賴揆昨出席經濟部水利署「全國水利傑出貢獻獎」表揚大會時表示，政府在開源方面，包括將曾文水庫加高，並完成排砂隧道，南化水庫排砂隧道也在進行。並積極運用再生水，在符合工業用水標準下，提供給工業使用。

工業大戶水回收提高至80％

節流方面，二○三一年漏水率降低到十％以下，針對工業用水的大戶，則希望水回收比例由現在七十％提高到八十％。另外推動「掌水工制度」，由掌水工巡視農田管控灌溉水流；在水利會、水利署和台南市政府合作推動下，一年就可節省一座南化水庫的蓄水量。

至於調度，包括高雄高屏溪的水每天都供給台南南化水庫三萬到五萬噸、台中大甲與大安溪的水連接調度工程。而過去石門水庫要支援新北市的用水，在板新水庫二期工程完成後，翡翠水庫的水就可提供給新北市使用，石門水庫節省下來的水提供給新竹，新竹並可藉由連通管道和苗栗互相支援。

在備援方面，賴清德舉例，高雄高屏溪的伏流水對台南市或高雄市非常重要，水利署和各地方政府也積極推動包括滯洪池等備援用水的供給。

賴清德說，從去年底到現在，南部雨下得很少，如果在以前應該水車早就滿街跑送水，但現在不但沒有，南市一期稻作還如期供灌，台積電五奈米、三奈米的廠都決定在台南投資，華邦電也決定到高雄投資，就是政府解決水、電、土地的問題，這都是水利署、水利會和自來水公司長期努力的成果。