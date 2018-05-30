國父紀念館建築師王大閎辭世 嵩壽101歲

2018-05-30

〔記者楊明怡、凌美雪／台北報導〕有「永恆的建築詩人」美譽的建築師王大閎二十八日下午五時五分於家中安詳辭世，享嵩壽一○一歲。文化部長鄭麗君表示，王大閎自由且追求完美的心靈，將透過雋永的建築及深富實驗性的文學創作，永遠與台灣文化同在，將呈請總統明令褒揚，也盡力協助家屬處理治喪事宜。

王大閎一九一七年生於北京，父親王寵惠是知名法學家，也是中華民國第一任司法院長。王大閎十三歲隨擔任荷蘭海牙常設國際法院法官的父親出國，先後在英國劍橋大學與美國哈佛大學攻讀建築，曾受教於德國現代建築大師格羅佩斯（Walter Gropius）與密斯（Mies van der Rohe），跟現代主義建築大師貝聿銘是同班同學。

一九五二年由香港遷居台北後，王大閎受過完整西方現代主義建築訓練的背景，在物資匱乏的年代開啟了台灣戰後的城市美學，因為「在建築設計中融入傳統人文思想」，「整體作品有其標竿性，深具文化性及藝術性」及「在台灣現代建築發展史上發揮持續的影響力」，二○○九年獲國家文藝獎肯定，二○一三年又獲得行政院文化獎。

作品具文化和藝術性 開啟台灣現代建築美學

王大閎在台灣的第一棟建築設計「建國南路自宅」興建於一九五三年，原作已拆除，二○一三年建築界發起募款，去年將舊宅重現在台北市立美術館南側美術公園。此外，台大學生活動中心、林語堂故居、國父紀念館、外交部大樓等，都是王大閎的代表作品。

王大閎長子王守正表示，家人希望後事低調處理，不會開放靈堂弔唁，也不會舉辦告別式，將擇期另舉辦追思會。

王大閎建築研究與保存學會秘書長徐明松說，王大閎最滿意、最念茲在茲的作品是一九六九年發表的「登陸月球紀念碑」設計，原本有意建在美國，後來因故未建造，王守正表示，希望有朝一日能藉由後人的力量，完成王大閎生前的夢想。