道路、學校 須設滯洪設施

2018-05-30

〔記者楊綿傑、鄭鴻達／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「水利法部分條文修正案」，增加「逕流分擔與出流管制專章」，未來公共設施包括公園、道路、學校等都必須設置滯洪設施；私人土地進行開發前，也必須提出相關防水滯洪計畫，公私單位共同負擔淹水治理責任，預計最快明年初實施。

近年極端降雨事件頻傳，高度都市化及河川流域中上游地區大量土地開發，導致暴雨產生的地表逕流較過去大且急。為加強防洪管理措施，「水利法部分條文修正案」增訂「逕流分擔與出流管制專章」，規定降雨逕流擴大由水道與土地共同承擔，並要求一定規模以上的開發案，應送審出流管制計畫書。

因應極端氣候 增逕流分擔與出流管制專章

水利署長賴建信指出，修法主要精神在將原本全部由水道承納的降雨逕流，擴大由水道與國土共同分擔，並要求土地與建築開發者必須共同分擔滯洪、蓄水責任，以提高土地整體耐淹能力。

逕流分擔部分，未來將公告特定河川流域或區域排水集水區域，在完成逕流分擔計畫書後，由各部會共同辦理兼具滯洪功能的公共設施。

出流管制的部分，只要開發案達一定規模以上，就要求開發單位送審出流管制計畫書，並要求建築物提升透水、保水及滯洪功能，透過公私部門的共同分工合作，增加整體流域的耐洪程度。

罰則部分，出流管制計畫書核定前，若逕行辦理土地開發利用，主管機關可處以新台幣卅萬元以上一五○萬元以下罰鍰，並令其停止開發利用，不從者，得按次處五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得沒入所使用的設施或機具。

都市防洪 讓土地本身就有保水功能

水利署副署長王藝峰說，極端降雨事件頻傳，都市受積淹水威脅與日俱增，但要再做排水溝或加高堤防，有一定難度，因此希望朝道路、土地、公園本身就能具有滯洪保水的方向前進。

王藝峰解釋，公園、道路、學校等，完成逕流分擔計畫書後，可由各設施主管部會共同辦理兼具滯洪功能之公共設施，例如設置滯洪池、透水鋪面等設施。

廠商蓋房 不能讓政府承擔淹水全部風險

至於「出流管制」，王藝峰說，過去都是廠商蓋房子、政府承擔後續淹水的風險，現在直接規定，當開發案規模達兩公頃以上，即要求開發單位提送出流管制計畫書，讓建築物提升透水、保水及滯洪能力。

王藝峰表示，實務上已經在針對易淹水地區，挑選幾個地方做為計畫辦理示範區，希望年底前完成所有授權子法訂定，明年初正式實施。