碩博班「中生」不減反增 創8年新高／77校錄取1325名 招生達成率高達88%

2018-05-29

〔記者林曉雲／台北報導〕兩岸關係緊張，我碩博班招收中生「不減反增」，甚至創下實施以來八年的新高紀錄。

一○七學年度中生來我國就讀碩博士班昨天正式放榜，計有七十七校共錄取一三二五名，比去年七十一校共錄取一二○一名，增加六校、一二四名，招生達成率為八十八％，亦比去年八十一％高。其中，博士班計有五十六校共錄取三二九名，比去年增加卅五名；碩士班有七十校共錄取九九六名，亦比去年增加八十九名。

台大175人最多 政大140人

今年錄取最多中生的學校仍為台大，共計錄取一七五人，接下來是政大一四○人、輔仁一○六人、清大九十六人、成大七十五人、交大六十九人、台師大五十二人、台科大四十五人、中央卅八人、世新卅六人、淡江卅一人。今年在我國就讀學士班（包括二年制學士班）的畢業生約二○○九人，約三成三共六六八人報名碩士班，最終有五四七人錄取。

明年碩士班中生持續增加

大學校院招收中生聯合招生委員會的主辦學校、南台科技大學副校長張鴻德分析，創下八年新高紀錄的原因是，來我國就讀大學的中生畢業之後，選擇留在台灣繼續報考碩博班的人數增加。南台科大代理校長盧燈茂表示，明年學士班畢業的中生人數將會比今年多，碩士班報名人數可望繼續增加。

統計今年碩、博士班錄取中生，畢業自銘傳大學共有五十一人，排名第一，接下來依序是中國文化大學四十三人、中國福建師範大學和中國福州大學各卅八人、逢甲大學卅四人、靜宜大學卅二人、東海大學廿八人、中國廈門大學廿七人、中原大學和世新大學各廿三人，前十校中有七校是我國的大學。

管理及行政學類104人最多

中生錄取校系學類分類，以管理及行政學類一○四人最多，其次是時尚、室內設計及工業設計學類九十六人，金融、銀行業及保險學類八十一人，軟體及應用的開發與分析學類七十六人，新聞學及傳播相關學類六十八人，電機與電子工程學類六十四人，本國語文學學類五十五人，建築學及城鎮規劃學類五十一人，法律學類四十六人，教育學學類四十二人。