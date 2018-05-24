不只抗癌 白藜蘆醇可降搖頭丸毒性

2018-05-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕吸食搖頭丸會引發神經毒性，嚴重恐猝死；三軍總醫院研究團隊進行動物實驗發現，白藜蘆醇可降低搖頭丸毒性，降低對腦部傷害，研究成果刊登在國際醫學期刊 《歐洲神經精神藥理學（European Neuropsychopharmacology）》，可望提供醫師治療毒品藥物濫用另一選擇。

白藜蘆醇是天然的植物防禦素，有抗發炎、抗癌、抗氧化、抗細胞凋亡、抗老化等功用，可在紅葡萄果皮、紅酒與堅果等食物中發現，許多國家已將它應用在健康食品上。

三總研究團隊在動物實驗中發現，白藜蘆醇可通過大鼠血腦障壁進入腦區，與血清素神經元的血清素轉運體結合，與搖頭丸競爭同一結合位置，減少搖頭丸被血清素轉運體攝入神經元內的機會。

三總臨床藥學部藥學研究組組長施睿琥說明，剛服食搖頭丸會促進血清素釋放，但隨後它會進一步結合血清素神經元突觸末端的血清素轉運體，影響血清素回收，造成服食者產生憂鬱，也因此難以戒斷。

也可預防戒斷後憂鬱

研究團隊以正子造影技術發現白藜蘆醇在大鼠大腦內的作用機轉，可藉此大幅降低後續引發神經毒性，甚至可預防搖頭丸戒斷後產生的憂鬱症狀。

搖頭丸是甲基安非他命的類似物，對中樞神經有強力興奮作用，濫用的副作用包括心律不整、高血壓、高熱、低血鈉、肝腎衰竭甚至死亡，食品藥物管理署統計，今年一月有四三八五件濫用藥物陽性檢體，其中搖頭丸占了卅九件。

施睿琥說，臨床針對搖頭丸毒品中毒者多採症狀治療，該新發現，未來可減少搖頭丸殘存毒性對神經的永久傷害，也有機會運用在臨床上，讓醫師有新的治療選擇。