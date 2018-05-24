高鐵員工 爭取育嬰留停也能調薪

2018-05-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵企業工會爭取育嬰留停復職同仁也能公平加薪，傳出有高鐵員工擬在端午節要依法休假以作聲援。台灣高鐵公司昨表示，端午節連續假期是重要傳統節日，現正進行端午疏運期間的人力規劃及人員排班，一定會確保旅客都能平安返鄉。

台灣高鐵昨更宣布，因應旅客持續成長，七月起，每週將固定增開南下三班、北上十二班列車，以滿足平日通勤時段及週末假日返鄉及旅遊旅客需求。

高鐵企業工會指出，許多員工在公司辛勤工作十多年，只因近年申請「育嬰留停」，在公司結構性調薪中遭到歧視；公司以「貢獻不足」為由，刻意壓低育嬰留停員工調薪幅度，甚至不調薪；目前工會已收到逾五百份支持連署書。今日將前往股東會，請公司一視同仁、為育嬰留停員工完整調薪。

至於是否發動端午節依法休假？高鐵企業工會秘書高若想表示，沒有發動依法休假，這是不實傳言，不過因為育嬰留停員工調薪受打壓，員工間氣氛的確不太好。

台灣高鐵公司說明，公司一直依據公司營運、人員工作績效等各種狀況評估是否調薪，例如前年七月有七十五％員工調薪，去年十月也有九十％員工調薪；育嬰假本來就不列入年資計算當中，請假人員與正常出勤人員是否要享一樣調薪幅度，本就有討論空間及不同看法。