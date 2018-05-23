基隆輕軌研究案期末報告 建議4軌化

可滿足宜花東運能需求 具營運財務可行性
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆南港間通勤軌道建設計畫（基隆輕軌）可行性研究，交通部鐵路改建工程局已完成期末報告審查，報告指出，若只使用台鐵第三軌，雖工程經費較低、時程較短，但路線容量增加有限、不具往外延伸可行條件；建議未來基隆輕軌應主推四軌化方案，可滿足宜蘭、花東運能需求，且具營運財務可行性，未來有需要也可往基隆、台北市區延伸。研究案月底將提報交通部審議，以作政策定案。
未來可往基隆、北市延伸 月底提報交部
台鐵八堵至南港，軌道利用率已逾七十％，尤其汐止—南港逾九十％，是台鐵環島路網瓶頸路線之一；而後興建的七堵—南港三軌化工程，受限南港站軌道配置及三軌區間橫渡線不足，運量擴充不如預期。因此希望增建基隆輕軌，利用現有台鐵三軌道，重新優化配置以增加運能，或另增第四軌，再提升路線容量。
鐵工局研究報告指出，評估方案之一是基隆南港間優化台鐵三軌路線，工程建造費預計六十六．四億元，規劃加工期約五年六個月，預計一一二年中完工。
增設為四軌的方案二，建造費則需九十六．九億元，因需用地取得、變更，土建工程時程也較長，預計一一五年底才能完工。報告也指出，不管優化三軌或新設為四軌，兩方案於未來卅年營運週期，投資金額恐都還無法回收。
建造費近97億、土建工時長 預計115年完工
不過，公共運輸並非以賺錢為目的，是否興建還是看經濟效益，包含民眾節省的交通時間、節省塞車成本等；當中又以益本比（投資總效益現值與投資總成本現值比值）為主要評估基準，亦即投資一元可獲多少效益，優化三軌案以卅年營運週期來看，益本比為一．○四，四軌方案則為一．三五。
鐵工局表示，包括淨效益（ＮＰＶ）、內生報酬率（ＩＲＲ）等各項經濟效益評估指標，四軌方案都算較優。期末報告審查會議上，專家學者或地方政府對興建基隆輕軌多持肯定態度，且多建議應做四軌；目前僅剩下車輛系統選擇、延伸南港要用何種型式需要探討。現正進行報告書修正，預計月底前就可呈報交通部。
台北市目前對使用高架化不反對，但要求要地下化延伸至南港車站。鐵工局表示，這些差異點可留待與基隆及台北市做綜合規劃時，再做進一步討論，目前希望能將核心路段基隆—南港展覽館先核定。