奈米粒子包覆薑黃 光驅動下除癌細胞

2018-05-22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學生物醫學科學系副教授李政怡利用薑黃對光有反應的特性，研究「光驅動」治療方法，讓薑黃在有機奈米粒子的包覆下，受光產生自由基而消除癌細胞，不錯殺正常細胞，成果刊在二月出版的國際奈米醫藥期刊（International Journal of Nanomedicine）。

李政怡讓薑黃照射波長四百二十奈米的LED藍光，產生自由基攻擊癌細胞，由於自由基會傷害正常細胞，她在照射前以有機奈米粒子包覆薑黃，經四小時產生標靶效果，再用光照射。

李政怡解釋，奈米粒子上有EGF蛋白質，可辨識癌細胞的EGFR蛋白質，碰到癌細胞會攜帶薑黃集中到癌細胞，產生辨識癌細胞的標靶，如此一來，產生的自由基不會傷害正常細胞。

登上國際期刊 李政怡已獲國內專利

不過，民眾可能對薑黃可殺癌的說法存疑，李政怡說，單純食用薑黃並不能消除癌細胞，需經前述繁複的實作過程，才有殺癌作用，這兩年對EGFR蛋白質表現過多的胃癌進行細胞實驗，結果能殺死九成癌細胞，此項「具有標靶性質並包覆感光藥物之奈米多醣複合粒子」，已在一月取得我國專利，正與大林慈濟醫院研究運用在念珠菌治療。

李政怡說，薑黃成分天然，且奈米粒子成分為幾丁聚醣，被廣泛運用在膠狀物等食品中，和薑黃同樣可被人體分解，與化學藥物治療癌症相比，這項療法對人體幾乎無副作用。