全台去年粗出生率8.23‰ 7年最低

2018-05-20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣少子化問題嚴重，2017年出生人口總數僅193844人，內政部昨日公布近7年全國各縣市粗出生率的消長情況，去年粗出生率8.23‰，創下7年最低紀錄，人口自然增加率連2年趨緩，僅0.96‰。

出生人口總數 不到20萬

據內政部統計，2012年台灣出生人口數尚有229481人，去年跌破20萬人大關，死亡人口數從7年前15萬多人，近2年皆爬升超過17萬人，以致去年人口自然增加率為歷年第2低。

在六都直轄市方面，新北市近7年出生人口數皆為直轄市之冠，且居全國各縣市首位，但去年也下降至31611人，粗出生率7.94‰。

桃園最高 仍較前年少430人

首都台北市去年出生人口數為25042人，相較前年減少2400多人；桃園市在民進黨執政下，出生人口數自2016年反轉上升，去年達23356人，粗出生率10.77‰優於全國，但仍比前年出生數少430人。

內政部戶政司指出，桃市近年提供全國最高生育津貼補助，另有每月育兒津貼等社會福利，房價較北市、新北低，均為吸引人口遷入及生育誘因。

此外，2017年台中市出生人口數24338人，粗出生率8.76‰，較過去7年呈現下滑；台南市去年出生人口數為13773人、高雄市20260人，出生人口都比過去減少。

澎湖唯一正成長 增34人

在全國22縣市中，澎湖縣去年出生人口數1038人，較前年增加34人，是各縣市出生人口唯一上升的縣市；其他六都直轄市、縣市的出生人口，相較前年皆為下滑趨勢。

「原住民鄉鎮生育意願較高！」內政部戶政司表示，台灣近7年粗出生率前10名的鄉鎮市區，大多分布在原住民鄉區，新竹縣尖石鄉去年粗出生率達16‰，為全國最高的鄉鎮市區，2、3名為宜蘭縣大同鄉、花蓮縣卓溪鄉。