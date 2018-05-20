採收視率分潤／ MOD破170萬戶 走出新「視」界

2018-05-20

〔記者王憶紅、劉力仁／台北報導〕在系統台業者長期壟斷市場下，系統台業者不僅綁架了頻道業者，也綁架了收視戶，但中華電信MOD採用收視率分潤方式，用戶數緩步增加，漸成一方之霸。

中華電信董事長鄭優去年上任後表明，中華電信MOD希望與頻道業者共生共榮，因此提出收視率分潤方式。由中華電信研究院開發調查軟體，收集每一個用戶每一分鐘內收看的頻道內容，算出平均收視率。中華電信也邀請專家學者組成「MOD收視率調查諮詢小組」，公開接受外界檢驗。

突破系統台 與頻道業者共生

另外中華電信也提出以訂閱戶數目為主的分潤方式，當MOD套餐訂戶數五十萬戶以下，中華電信分百分之二十收入，頻道業者分百分之八十，若訂戶數達五十萬戶以上，中華電信拆帳比例則為百分之三十。MOD目前有一百七十多萬用戶，中華電信預估，當達到二百萬戶時，MOD就可以損益兩平。

政大傳播學院副教授張崇仁表示，MOD是中華電信單一業者建置，中華電信可從機房清楚看見每一個頻道的收視情況，進而依照收視率建立分潤機制，但有線電視版圖分屬五大MSO及獨立系統台，現階段難以建立類似MOD的收視率分潤機制，最快方式就是將過去幾年的頻道授權費用攤開來看，平均價格就是具參考性的合理價格。