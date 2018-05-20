頻道業者：保障消費權益 NCC應介入

2018-05-20

〔記者劉力仁／台北報導〕對於頻道業者與系統業者之間紛爭，頻道業者表示，有線電視具準公用事業之性質，NCC應該強制介入，才能改善「弱頻道、強系統」談判地位；NCC發言人翁柏宗則強調，業者之間談判屬市場機制，談不攏可申請調處，NCC立場為保障消費者權益。

頻道業者解釋，有線電視建設時，常要挖路、利用下水道或牆壁掛纜線，因此屬於準公用事業，政府可以審查費率。面對諸如民視新聞台授權費談不攏，系統台以斷訊或移頻威脅頻道業者，NCC必須強制介入，維護消費者權益。

台灣有線寬頻協會理事長彭淑芬則強調，這是市場機制，且面對MOD、OTT（利用網路技術提供服務）興起，消費者選擇多了，有線電視已不具壟斷的地位，政府更不應該管制。

景文科技大學財務金融系教授莊春發表示，美國政府不介入，讓業者慢慢去談；德國則由準官方組織監督，雙方在資訊透明情況之下，談出價格並送官方備查，只要系統業者不要太離譜，他傾向商業機制解決，畢竟我國還有廣電三法，甚至公平法、刑法，不是無法可管。

政大新聞系教授劉昌德則認為，有線電視類似中華電信，具準公用事業的性質，加上系統台由五大財團掌控，具有壟斷特質，這個交易市場並非純粹的自由買賣，政府理應適度介入。