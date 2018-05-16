紡錘體鏡定位助攻 卵巢早衰熟女得子

2018-05-16

記者蘇孟娟／台中報導

38歲的江小姐因卵巢早衰，結婚6年無法懷孕，做試管嬰兒療程僅取出2顆卵，其中一顆又發育不足，茂盛醫院生殖醫學中心利用紡錘體鏡定位技術，讓僅有的卵子順利受精成胚胎，在母親節前夕順利產下男嬰，升格當媽媽。

茂盛醫院院長李茂盛指出，近5年來卵巢早衰症候群有年輕化趨勢，有些才27、28歲的女性就有此情況。38歲的江小姐經檢查有卵巢功能退化情況，評估恐在1、2年內就可能停經，建議她儘早進行試管嬰兒療程以利懷孕。結果她打排卵針後，僅取到2顆卵子，其中一顆又在培養的過程無法發育成熟，僅剩一顆卵子可以進行試管嬰兒療程。

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤指出，卵子的染色體、基因均分布在紡錘體上，根據該院去年研究1200名高齡婦女的卵子，有近5成婦女的卵子紡錘體偏移角度超過15度，若未確定紡錘體位置，進行精蟲顯微注射時恐傷害到紡錘體，影響後續胚胎發育，恐造成著床失敗。

林秉瑤指出，紡錘體鏡定位技術可在進行精蟲顯微注射時精準的避開紡錘體，達到受精目的，江小姐雖僅植入一顆受精卵不久即順利懷孕，更在5月8日母親節前夕，產下重2650公克的健康男嬰，昨日順利出院。

受精率達85% 胚胎品質也提升

茂盛醫院執行長李俊逸指出，利用非侵入性的紡錘體鏡定位術，能讓受精率提高到85%以上，因胚胎的品質也顯著提升，懷孕率也提高一倍。