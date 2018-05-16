脊椎骨折復位 婦人背傷不痛了

2018-05-16

記者蔡宗勳／嘉縣報導

52歲陳姓婦人曾接受脊椎骨折手術，結果植入的骨釘有些斷裂、有些鬆脫，以致身體長期不適且駝背，影響行走能力，求助大林慈濟醫院神經外科。

骨釘斷裂鬆脫 造成長期駝背背痛

該院副院長陳金城檢查發現是體內骨釘斷裂鬆脫作祟，開刀移除骨釘，植入脊椎骨折復位系統，併低溫骨水泥灌注，終讓陳婦重新挺直腰桿走路。

陳婦表示，3年前在工地時，一桶油漆從天而降砸中她的背部，由救護車送往鄰近醫院急救。因脊椎、肋骨、鎖骨都嚴重斷裂，緊急開刀植入12根骨釘固定脊椎，傷口長達30多公分，住院20多天。

經過半年多的復健，陳婦才恢復行走能力，卻又在家中不慎跌倒，造成大腿骨折，手術治療後置換人工關節，結果鼠蹊部開始疼痛，醫師都說沒問題；後來雙腳出現無力感、抽痛，到處求醫，醫師都說沒辦法再開刀。

陳婦長期背痛伴隨腸胃不適，因駝背影響行走能力，人生陷入絕境，她的哥哥帶著她到大林慈濟找陳金城進行手術，移除原來的骨釘，另外利用2個0.5公分的傷口植入脊椎骨折復位系統，矯正變形的骨折後，再灌注低溫骨水泥穩固骨折處，徹底解除困擾她多年的疼痛。

灌骨水泥固定 終可挺直腰桿走路

陳金城強調，目前的脊椎骨折復位系統，大幅改善以往傷口大、風險高的手術缺點，同時將複雜的手術簡單化，提高病人舒適度，恢復也更快速。