眼前金光閃閃 竟是乾癬惹禍

2018-05-16

記者陳建志／台中報導

36歲的許先生因右眼紅腫、疼痛，一開始先自行買眼藥水點藥，卻不見效果，只好到眼科看診，眼科醫師先以結膜炎藥水治療，但症狀還是沒改善，甚至「眼前出現金光閃閃」，視力變得更模糊。

眼睛腫痛 點眼藥水沒改善

經轉診風濕免疫科檢查，確認是乾癬症引起的虹彩炎，患者也想起頭皮曾有乾癬，沒想到停藥多年眼睛出現症狀。

亞大醫院眼科主任梁中玲表示，這名患者到院時，右眼疼痛且紅腫，一開始懷疑是結膜炎，但患者表示沒感冒，因此排除感染性的「病毒性結膜炎」，以及空污造成的「過敏性結膜炎」，先以一般結膜炎的藥水治療。

但患者用藥後病況不但沒改善，反而更嚴重，梁中玲懷疑是風濕免疫疾病引起，立即轉診給風濕免疫科蔡肇基副院長診治，果然發現許先生乾癬發作，趕緊以口服藥物治療。

梁中玲表示，一般常見的紅眼症是病毒性結膜炎，一開始會先單眼出現症狀，不到一星期就會雙眼都變紅眼，若超過一星期還是僅一眼紅眼，就可能是其他原因引起，需進一步檢查釐清。

風濕免疫疾病 引發虹彩炎

梁中玲也提醒，許多疾病會以眼睛症狀來呈現，民眾若是風濕免疫疾病的患者，要配合醫師指示服藥，每個人一年也最好做一次眼睛檢查，若出現眼睛不適，千萬不要自行買眼藥水使用，以免情況惡化損及視力，嚴重時甚至有失明的危險。