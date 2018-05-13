發起蘭嶼垃圾減量 港青龍舟橫渡黑潮

2018-05-13

〔記者陳賢義／台東報導〕幫助蘭嶼打造無垃圾的優質環保觀光環境，香港「泛非龍」龍舟隊創辦人胡梓康斥資造龍舟，蘭嶼達悟族人張馬群共襄盛舉製造拼板舟，兩舟今（十三日）晨將從達仁鄉南田海域啟航，橫渡黑潮勇奔蘭嶼。他們以行動號召遊客每人捐一塊錢，並帶走島上一公斤垃圾，幫助蘭嶼垃圾減量。

為完成這次前所未有的創舉，胡梓康和張馬群等人昨日下午將船舟載運到南田，大家分工合作將船舟從板車上卸下，再以漂流木做枕輪，緩緩地將長十七公尺、重達五百公斤的木船拉推到海際。重達三百公斤的拼板舟則由多名壯漢徒手扛上肩，合力抬運到海灘。儘管費時又費力，但大家都因有共同的目標而不言苦。

這次名為「青山綠水．划渡蘭嶼」的行動，源於胡梓康夫妻前年遊訪蘭嶼，看到蘭嶼有美好的文化和景色，卻有著一大堆垃圾。他見到獨力走遍全島收集遊客棄置膠水瓶，回收ＤＩＹ製作為裝置造景的在地族人林正文，深受感動。胡梓康在認識林正文的舅舅張馬群後告知想法，希望號召遊客每人捐一塊錢幫助林正文做環保，並帶走一公斤垃圾，減少蘭嶼的垃圾量。

「一個香港人都這麼熱愛蘭嶼了，身為蘭嶼人怎麼能不關心！」張馬群說，阿康以實際行動聲援阿文，斥資造龍舟，他便依古法打造拼板舟。兩艘船預計今晨四時從南田啟航，先沿著岸際流往鵝鑾鼻方向南切，再順著黑潮橫渡，由拼板舟領航，護送乘載廿二名划手及鼓手的龍舟，整起航程約一百公里。如風向和潮水狀況良好，預計今日下午四、五點就能抵達。據了解，目前正值飛魚季，加上夏季快接近颱風的季節，潮水流速較快，划手需有相當的體力。