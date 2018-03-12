Ｘ疾病 世衛首度列今年大爆發傳染病

2018-03-12

〔編譯劉宜庭、記者林惠琴／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）召集病毒、微生物、傳染病領域等專家學者，審查「二○一八年重點疾病藍圖表」，列出最具全球流行潛力的疾病與病原體，以決定醫療資源分配的優先順序，「Ｘ疾病（Disease X）」今年首度列入名單，代表由「未知病原體」所引起的全球傳染病大爆發。

我疾管署副署長莊人祥解釋，Ｘ疾病可能是未知病原體所致疾病或已知疾病，就像是原本過去沒有的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），後來出現了。或是例如茲卡病毒等，原本僅在特定地區流行，但因病毒、宿主或環境因素改變，造成傳播到其他地區，進而引起大規模流行。除了病毒外，也可能是化學、輻射造成的傷害。

ＷＨＯ指出，將「Ｘ疾病」納入名單，是為了刺激公共衛生官員對所有威脅做好準備，隨時因應奇襲。莊人祥強調，國內持續監控國際疫情，針對新興疾病或再浮現疾病，均會評估對於我國是否有立即性的威脅，同時對於本土發生的疾病或國人、外國人帶病來台的情形，均有掌握，檢驗方面與美、日都有合作，隨時應變。

除了「Ｘ疾病」，另有七種病原體與疾病也被列入ＷＨＯ名單。包括克里米亞剛果出血熱（CCHF）、伊波拉（Ebola）病毒和馬堡（Marburg）病毒、拉薩熱（Lassa Fever）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）、SARS、立百（Nipah）病毒、裂谷熱（Rift Valley Fever）、茲卡病毒。