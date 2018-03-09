腦下垂體腫瘤作祟 音樂老師視茫茫

2018-03-09

記者陳建志／台中報導

南投草屯國小音樂老師李璨燕一年多前出現右眼視力模糊，連開車時都看不清右邊來車，一度以為是眼睛出問題，但後來又劇烈頭痛，趕緊就醫檢查，赫然發現腦部長了一個3公分大的「腦下垂體腫瘤」，經手術切除休養後，已重返校園指導自己最愛的音樂，昨天她說：「希望透過音樂傳達愛與感謝。」

李璨燕說，約一年多前，開始發現右眼視力模糊，不但晚上外出散步看不清楚，走樓梯還要女兒提醒才不會少踏一個階梯。於是先看眼科，但後來早上起床更出現劇烈頭痛，只好吃止痛藥止痛，但因症狀始終沒改善，就醫檢查，才知道腦部長了一個3公分大的「腦下垂體腫瘤」並壓迫到視神經，讓她嚇呆了。

腦瘤3公分大 壓迫到視神經

幸好手術切除腫瘤後恢復良好，但她在病床時最擔心小朋友的實習音樂會進度，康復後如願返校帶領團員練習，上個月還帶著音樂班的學生到亞大醫院內表演。

手術切除後 再伴孩童逐夢

亞大醫院院長、神經外科醫師許永信表示，李老師罹患的腦下垂體腫瘤為常見的良性腺瘤，約佔所有腦瘤比例10%至15%，目前發生原因不明，一般小於1公分時可先觀察，若大於1公分則建議手術切除，大部分可透過經鼻手術切除腫瘤，但因李老師的腫瘤長在顱內兩側，決定透過開顱手術完整切除腫瘤。

許永信提醒，男性若有不舉、女性月經失調或溢乳，可能是腦下垂體腫瘤前期的徵兆，若出現頭痛、視力模糊等現象，可能是腫瘤長大造成，要立刻就醫檢查。

患者術後應避免從事彎腰、提重物、咳嗽、用力解便等造成顱內壓升高的活動，更要避免碰撞，體力恢復後則可逐漸恢復運動習慣，並定期回診追蹤檢查。