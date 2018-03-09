筋骨疼痛 超音波導引增生治療

2018-03-09

文／李芷涵

65歲的蔡先生（化名）因為右膝疼痛看過許多醫師，被診斷為膝蓋退化性關節炎，曾注射玻尿酸注射、復健及藥物治療。剛開始症狀有好轉，但幾年後又開始惡化，不但右膝疼痛還感覺到使不上力。

幫蔡先生進行超音波檢查後，發現他的右膝內側冠狀韌帶損傷合併後十字韌帶鬆弛，導致整個右膝關節不穩定，造成退化性關節炎。

在超音波導引下施予3次增生治療後，蔡先生的右膝已經不會感到疼痛，感覺關節更穩定，也沒有使不上力的情形了。

超音波檢查常用來診斷軟組織病灶。它具備能提供即時影像，以及可動態測試的特點，因此能提供看診醫師更多的訊息，大大增加了診斷和定位的準確度。

超音波導引 針頭準確進病灶

超音波除了協助醫師檢查和診斷之外，還可以導引醫師做注射和抽吸治療。在超音波即時影像下進針，可準確把針頭放到病灶處，還能避開重要的血管和神經，不但能增加治療療效，還可以減輕病人打針的不適感。

在復健科門診裡，透過超音波檢查發現許多病人因軟組織傷害引起疼痛，有些人是肌腱拉扯撕裂，有些人是韌帶損壞鬆弛，導致關節不穩定，甚至軟骨磨損等。病人常以為自己是退化，身體沒辦法再修復只好長期倚賴止痛藥物。

增生治療是透過注射一些無害的藥劑，例如高濃度葡萄糖水或是自體血小板（PRP），進而去刺激身體受傷的組織，促進自我修復，達到止痛和增加穩定性的效果，是一種治標也治本並且不傷身的治療方式。

常見的適應症如：肩膀旋轉肌袖撕裂傷、五十肩、網球肘、腕隧道症候群、膝蓋退化性關節炎、前後十字韌帶損傷、足底筋膜炎、踝關節扭傷、椎間盤突出等。

增生療法 治標治本不傷身

因為其治療原理是讓藥劑去刺激組織的修復和生長，所以若能將藥劑注射到越靠近病灶處效果當然越好。因此，在注射時，若能結合超音波導引，可更準確將增生藥劑帶到欲修補的組織位置，更能增加修復的療效。

（作者為衛生福利部桃園醫院復健科醫師）