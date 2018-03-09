80歲擁有20歲的免疫系統 英國研究有秘訣！

研究人員發現，若80歲老者會騎長距離的自行車，其體內免疫系統和20歲的人差不多。自行車手示意圖。（法新社）

2018-03-09 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕無論如何努力保養，歲月總會在人的外表上留下痕跡，但英國研究發現，有些80來歲的老者，體內的免疫系統就像是20來歲的年輕人，秘訣就是他們會騎長距離的自行車，也就是運動。

據《BBC》報導，倫敦國王學院82歲教授拉撒路（Norman Lazarus）除了親自參與試驗之外，還共同撰寫了該論文，他認為「如果運動是一種藥物，每個人都該服用」，因為運動對身體、精神、肌肉與免疫系統都有廣泛的好處。

研究人員追蹤了125位長途自行車手，其中不乏80餘歲的老者，發現他們的免疫系統都相當年輕，跟20來歲的狀況差不多。科學家觀察受試者血液中的T細胞，這種細胞有助於免疫系統對感染作出反應。他們發現，長距離自行車手體內產生的T細胞，和20歲的年輕人處於相同水平，而一群不運動的老人只有極少量的T細胞。

研究人員認為，在老年時期積極運動，也會幫助體內對疫苗做出更好的反應，從而更好地預防流感。論文合著者伯明罕大學教授羅德（Janet Lord）說，免疫系統從20歲之後每年會下降2至3％，這就是為什麼老年人更容易罹患風濕性關節炎或癌症，但運動起到了保護的作用。該篇論文刊載於 Aging Cell期刊。