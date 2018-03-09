便秘逾30年 原來橫結腸多出40公分

2018-03-09

記者方志賢／高雄報導

57歲謝小姐便秘超過30年，須灌腸才能排便，堅硬糞便堆擠腸道內，造成劇烈腹痛，甚至痛到在床上打滾，拉不出、吃不下，瘦到僅剩26公斤。直到接受剖腹探查手術後，發現她的橫結腸比一般人長40公分，經切除後，終於可正常解便，還她「順暢」人生。

瘦到剩26公斤 卻腹脹如鼓

謝小姐受訪表示，她飽受便秘及腸阻塞折磨，滿肚子宿便排不出，肚子脹氣又沒食慾，幾乎每天都要吃軟便劑，或靠甘油球灌腸，手術切除過長的大腸，幾十年來第一次不用靠灌腸，可以自己解大便，坎坷數十年的人生終於可以正常。

高雄健仁醫院一般外科醫師宋秉洸表示，患者因數天未解大便、多日未進食而住院治療。在病房內，看到她骨瘦如柴、愁容滿面地躺在病床上，體重僅有26公斤，簡直只剩下骨架，但卻腹脹如鼓。

宋秉洸指出，若沒有找出病灶，患者可能會因營養不良而喪命，於是安排她接受電腦斷層，但仍找不出問題，患者去年疝氣開刀，加上長期便秘，他研判是腸阻塞或腸沾粘問題，決定進行剖腹探查手術徹底檢查與治療。

開刀切除 還她順暢人生

在剖腹探查手術過程中，宋秉洸發現患者的橫結腸比一般人長40公分且粗大，還脫垂到下腹部，研判是造成她3、40年無法順暢解便的主因，立即決定切除脫垂40公分的橫結腸，再將兩端結腸直接吻合。

宋秉洸說明，大腸結構依消化道順序，是由升結腸接橫結腸、降結腸，後接乙狀結腸，最後是直腸，一般人的橫結腸約35公分，但這名患者多了40公分，因此吸收水分功能過頭，導致糞便過於堅硬而便秘。

大腸過長導致脫垂而引起解便困難的問題，男女都有，其中以女性居多，多數是乙狀結腸或橫結腸有問題。較輕症的病人只要長期使用軟便劑或灌腸即可，嚴重的病人就需要手術切除過長的結腸，才能解決及改善。

民眾若有長期便秘，要早日查明是功能性的腸蠕動過慢，或結構性的結腸過長，及早處理，才可早日回復正常的健康生活。