《謠言終結站》熱檸檬水抗癌抗老？ 營養師︰沒那麼神奇

2018-03-08

記者林彥彤／台北報導

網路流傳「熱的檸檬水可抗癌、抗老，因其含有豐富的維他命C，能預防癌症和延緩老化等好處多」。對此，營養師表示，加熱恐破壞營養素，且檸檬本身也沒那麼神奇！建議民眾，保健最好還是均衡攝取營養。

富含維他命C 別加熱水

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，雖然檸檬屬於水果類，富含維他命C、多酚類等營養價值，但若碰到高溫，反而會破壞既有的營養價值，所以熱檸檬水沒有這麼神奇的效果，喝檸檬水要喝冷的或溫的，千萬不要加熱水。

彰化基督教醫院營養師陳燕華也在衛福部國民健康署網站指出，坊間流傳「熱檸檬水能釋放抗癌物質」一說，根本就是誇大無稽之談。目前尚未有研究證據證明檸檬泡熱水具有抗癌、抗老的功效，目前只知屬於蔬果類的檸檬，具有可提高人體免疫力的植化素，然而植化素最容易被溫度破壞，因此檸檬泡熱水反而會讓營養價值流失。

陳燕華說，部分民眾喜歡喝有加味的水，加入檸檬片或許是幫助民眾多喝水的方法之一，有助新陳代謝。但她提醒，別把檸檬汁當水喝，小心攝取過多造會成胃酸，或是怕酸加糖，而在不知不覺中攝取過多糖分等問題。

張斯蘭補充，除了檸檬外，其他像是柳橙、芭樂或是奇異果等，也都含有豐富的維他命C。另外葡萄、洋蔥等，也含有多酚類營養價值，她建議，多攝取不同的蔬果，並注意均衡飲食才是正確保健之道。