《謠言終結站》糞便潛血篩檢 莫吃豬血、鴨血？ 醫師︰飲食不影響結果

2018-03-01

記者林彥彤／台北報導

大腸癌連續9年位居癌症新發人數之首，近年衛福部國民健康署也積極推動糞便潛血篩檢。不過坊間流傳「篩檢前3天，應避免進食含血的食物，如豬血、鴨血等，才可避免檢出偽陽性反應」。對此，醫師表示，糞便潛血檢查大多是用免疫法，飲食並不會影響結果，民眾不需飲食限制。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，臨床上常聽到民眾有錯誤認知，誤以為採集糞便檢體的前3天不可吃含血的食物、鐵劑或是阿斯匹靈類的藥劑等，擔心會影響篩檢結果，甚至有民眾檢出陽性反應後，認為陽性結果起因於食物，拒絕接受進一步檢查，延誤診斷。

免疫法篩檢 不需忌食

邱瀚模說，過去舊型的篩檢是採化學性檢測，較容易受食物影響。但近年的篩檢，早已改成免疫法，偵測的是人體特有的血紅素，因此不會受飲食影響，民眾篩檢前不需要忌食。

宗男診所院長林宗男也說，免疫法篩檢技術已改善很多，不會受飲食影響，但民眾要注意檢體不宜放超過1星期，採集完後儘速送檢，且應避免曝曬、高溫等。

林宗男表示，若是下消化道出血、痔瘡或是肛門口出血等，都有可能會造成偽陽性結果，因此檢出陽性反應的民眾，建議一定要再接受進一步的檢查。

國健署提醒，糞便潛血檢查並非百分之百，所以當有任何異狀時，仍應找專科醫師診治。