《謠言終結站》酒後喝茶傷腎？ 中醫：言過其實

2018-02-13

記者羅碧／台北報導

網路流傳一支長達3分多鐘的影片聲稱：「喝茶之後就千萬別吃『這個』，否則你的腎會壞光光，連洗腎都救不了！一定要小心啊！」除了藥之外，另5種不能與茶併服的食物包括：糖、蛋、酒、羊肉、狗肉。

藥、糖、蛋、羊肉、狗肉

不能與茶併服 也屬無稽

中醫師逐一審視後發現，有些敘述言過其實，甚至中醫典籍根本沒有這樣的記載與禁忌，更重要的是，有些內容根本和腎功能無關。

彰化基督教醫院中醫部醫師李舒晴表示，影片中只有「酒後喝茶不利腎臟」有提到腎，主講者的理由是「茶鹼有利尿作用，酒精轉化的乙醛對腎臟有較大的刺激性，易損害腎功能，導致腎寒、陽痿、小便頻濁、睪丸墜痛等」。

李舒晴說明，元代李鵬飛在《三元參贊延壽書》認為，醉酒後飲入冷水或茶飲，水分會因酒的關係停蓄在腎臟成為水毒，而出現水腫、消渴及筋攣急的症狀，但應不致於損害腎功能，更別說陽痿等性功能障礙。

影片中提到，「茶葉中的鞣酸可與某些藥物起化學反應而產生沉澱，影響藥物吸收，抵消或減弱藥物的鎮靜作用，因為藥物種類很多，不容易掌握，所以一律用溫水送服」。

中醫師李舒晴指出，中醫古籍中確有服藥忌茶記載，但侷限於威靈仙、土茯苓、斑蝥（讀音同毛）、榧（讀音同匪）子和使君子幾味藥及其複方。但並非服所有藥物都需忌茶，甚至某些中藥藥方，會以茶湯送服，以茶助行藥力或作為藥引的效果，如川芎茶調散、雄黃解毒丸等；更重要的是，茶和藥一起服用是跟藥效有關，無關傷腎，更遑論洗腎。

至於影片中提到「茶中加糖就會抑制茶清熱解毒的效果，所以喝茶時不宜配糖」；實際上，中藥典籍並沒有糖會減少茶葉清熱解毒效果的相關記載，在古籍《仁齋直指方》中，在治療拉肚子時，還會將茶與蜜水同入藥。

影片中還指稱「濃茶中含有較多的單寧酸，單寧酸會使蛋白質變成不易消化的凝固物質，影響人體對蛋白質的吸收與利用」，但是中醫師李舒晴指出，中醫文獻中，並沒有茶不能與蛋共煮的禁忌，也沒有吃羊肉及狗肉後，不能喝茶的禁忌。