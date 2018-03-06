《謠言終結站》睡前多喝水防中風？ 未經科學驗證！

2018-03-06

記者林惠琴／台北報導

低溫容易誘發腦中風，而網路流傳「睡前大量喝水可預防中風」，但雙和醫院副院長、台灣腦中風病友協會理事長胡朝榮表示，此種說法並未經過科學驗證，雖然多喝水確實有助於降低腦中風的風險，但並不限於特定時間點，適時補充水分即可。

胡朝榮指出，睡前大量喝水可預防腦中風的邏輯，應該是睡眠過程中，張口呼吸可能導致水分蒸發、脫水，血液黏稠度上升，進而提高血管阻塞的機會，只是此種說法並未經過科學驗證，是否真的如此有待商榷。

胡朝榮解釋，多喝水、降低脫水發生率，確實可預防中風，但並沒有什麼時段飲水或飲用量要達到多少的條件，只要口渴再喝就好。不過，臨床發現，部分腦中風患者因為行動不便、如廁不易，或是有吞嚥障礙、容易嗆到就會減少飲水量，只是此舉反而可能引發排便不順、提高再次腦中風的機率，因此一定要適時喝水，尤其有從事戶外活動時，更要多補充水分。

胡朝榮強調，糖尿病、高血壓、高血脂三高患者，或是有心律不整，尤其心房顫動，或是睡眠呼吸中止症，或是缺乏運動、菸酒不離手等，均是腦中風高危險群，同時年齡越高，風險也會跟著提高。

胡朝榮也提醒，若在腦中風發病時，包含3小時至4.5小時內接受靜脈血栓溶解劑，或是8小時內接受經動脈取栓術處置，日後可維持自理生活能力的機會將提高4至5倍，但通常可及時獲得治療的比例僅占不到5%，主要是有些民眾認為休息一下就會好等警覺性不夠所致。

胡朝榮建議，萬一出現眼歪嘴斜、下肢無力等腦中風疑似症狀，最好儘速就醫、撥打119求助，以利獲得妥當的緊急醫療，避免錯失治療黃金期。