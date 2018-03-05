《愛肝加油站》C肝病毒影響腦心腎 根除有益身體健康

2018-03-05

文／許金川

Q：我罹患慢性C型肝炎已經很多年了，GOT、GPT一直都偏高，C肝病毒量也滿高的，3年前還被診斷出有乾燥症，一直到去年初使用C肝的全口服新藥治療。

很幸運的在服用1個月後，C肝病毒就此消失，從此未再測到C肝病毒，今年初回診時，醫師說我的乾燥症也改善了，可以不用服藥。我好高興，難道C肝病毒除了影響肝臟，也會造成身體的其他問題嗎？

A：人體是一個複雜的系統，常常一個器官出了問題，也會影響其他器官的健康。C肝病毒除了可能會造成肝炎、肝硬化與肝癌之外，也會引起一些所謂的肝外病變，包括腦及心臟冠狀動脈血管疾病，腎絲球腎炎及其他腎臟病變，也會增加罹患糖尿病的風險，更可能引發免疫系統的異常，衍生出乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、甲狀腺炎等相關問題。

此外，也可能併發淋巴球增生病變，例如B細胞淋巴癌。

因此，C型肝炎病患如果病毒量高，從未接受治療，或者是之前曾經接受干擾素組合療法治療失敗者，還是要積極評估C肝治療的可能性，儘早根除體內的C肝病毒，以免日後衍生出不同的後遺症。

臨床上，根治C肝除了能降低日後發生肝硬化與肝癌的風險之外，有不少C肝治療成功的病患，本身自體免疫的問題也跟著較趨於穩定。

近年來陸續上市的C型肝炎全口服新藥療效都相當不錯，而且幾乎沒有什麼副作用。此外，不管是常見的基因型第1型或第2型，或較罕見的第4、5、6型最近也都有納入健保給付，只是僧多粥少，目前限於肝硬化或肝纖維化較嚴重者才有給付。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。