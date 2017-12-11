《愛肝加油站》e抗原陽性、陰性 都有肝硬化風險

2017-12-11

文／許金川

Q：我的媽媽B肝帶原很多年了，她每次總說病況穩定，可是我上次陪她回診，才知道原來她有肝硬化，可是我媽媽是e抗原陰性的B肝帶原者，聽說這類患者的B肝病毒活性較低，為什麼我媽媽還是演變為肝硬化呢？

目前媽媽的B肝病毒量很低，醫師並沒有讓她服用藥物，請問都已經有肝硬化了，真的可以不用藥嗎？

A：所謂e抗原是B肝病毒分泌的一種物質，e抗原陽性通常表示B肝病毒量比較高，傳染力也比較強；理論上，e抗原陰性者的B肝病毒活性較低，傳染力也比較弱，不過，大概有3分之1的患者因B肝病毒已經有發生某一部分的基因突變，雖然e抗原是陰性的，但B肝病毒量還是很高。

您的母親目前是e抗原陰性的B肝帶原者，合併有肝硬化，通常表示過去B肝病毒量可能很高，造成肝臟持續或斷斷續續發炎，長久下來形成肝臟纖維化，進而演變為肝硬化。

此情況有兩種可能，一是過去媽媽其實是e抗原陽性的B肝帶原者，後來病毒活性降低，e抗原才由陽性轉為陰性；另一種情況為原本e抗原就是陰性，但B肝病毒仍然相當活躍。因此，並非e抗原陰性者就不會發生肝硬化，B肝患者不論e抗原是陽性或陰性，只要病毒造成肝臟持續發炎，都有演變為肝硬化的風險。

您的母親若B肝病毒量很低，確實就沒有必要吃B肝抗病毒藥物，但仍須定期抽血及接受超音波檢查，不喝酒、不隨便使用藥物或保健食品，也就是避免會導致肝炎的一些危險因素。

理論上，只要肝臟沒有發炎，肝硬化也就不會再惡化。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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