《愛肝加油站》B肝表面抗原消失 仍要定期追蹤檢查

2017-12-04

文／許金川

Q：我的爸爸一直是B肝帶原者。半年前抽血發現他的B肝表面抗原消失了，最近再檢測，B肝表面抗原一樣是陰性的，醫師說這是好現象。

可是聽說B肝表面抗原是不會消失的，為什麼我父親的B肝表面抗原卻消失了呢？B肝表面抗原消失是否就代表不是B肝帶原者？是否就能脫離肝癌的威脅？

A：慢性B型肝炎帶原者的B型肝炎表面抗原要消失是很不容易的，其消失有時是自發性的，也就是未經治療而自行消失的，此情況大多發生在年紀50歲以上的B肝帶原者；另一種情況則是因為長期接受B型肝炎的藥物治療，將B肝病毒壓制得很低，進而發生B肝表面抗原陰轉。不論是以上哪一種情況，慢性B肝患者出現表面抗原消失的機率是很低的。

不過，B肝表面抗原消失並非表示就能脫離肝癌的威脅，這是因為B肝表面抗原（HBsAg）雖然轉為陰性，但B肝病毒在進入人體後，即嵌入肝細胞的細胞核內，即使血液內測不到B肝病毒，也驗不到B肝表面抗原，人體的肝細胞內還是存有B肝病毒。

換句話說，雖然B肝表面抗原消失是好現象，但慢性B型肝炎只能被控制，是無法根治的。

此外，在歷經長年慢性B型肝炎帶原的過程中，肝臟可能因為反覆發炎而演變為肝臟纖維化，甚至已經有肝硬化，也都會升高罹患肝癌的風險。

臨床上，還是有少數病例因為B肝表面抗原消失而疏於追蹤，之後不幸罹患肝癌，卻無法早期發現的悲劇。

因此，慢性B肝帶原者千萬別因為B肝表面抗原消失而掉以輕心，定期的抽血及超音波追蹤檢查還是相當重要的。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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