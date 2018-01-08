《愛肝加油站》肝癌術後發現腫瘤 不一定是肝癌復發

2018-01-08

文／許金川

Q：我是肝癌患者，1年前手術切除肝腫瘤，原本一切穩定，直到上週回診，醫師告知腹部超音波有看到1顆約1公分的腫瘤，疑似血管瘤，已再安排電腦斷層檢查，我好擔心肝癌是不是復發了！

請問肝癌術後有可能長出所謂的血管瘤嗎？如果是血管瘤，有需要治療嗎？會不會之後也轉變為肝癌呢？

A：肝癌患者通常每3個月要做1次抽血及超音波追蹤檢查，難免心情會有些忐忑不安。不過，肝癌患者治療後，若再發現腫瘤，不一定就是肝細胞癌，也有可能是血管瘤或增生性的結節，有時或許是脂肪分佈不均的陰影，都還需要再進一步釐清。

日前回診發現肝臟有一顆疑似血管瘤的陰影，是有可能的，肝內血管瘤算是肝內血管的增生，與個人的體質較有關係，只是有時候小型血管瘤的特徵不是很顯著，跟肝癌細胞不容易區分，加上又是肝癌病患，更要謹慎處理，進一步安排電腦斷層或核磁共振是必要的，以不同的成像原理進行比對，以了解是否有變化。

如果電腦斷層檢查結果較偏像血管瘤，持續保持追蹤觀察即可，並不需要做治療，也不需用藥，一般來說血管瘤變大的速度很慢，也不會轉變為惡性腫瘤。但如果電腦斷層檢查仍無法判定，可再安排核磁共振檢查。

若仍無法判定良惡，可先保持密切追蹤腫瘤的大小及性質有無變化，日後若有必要再考慮做切片檢查。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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