蔡依林染皮蛇 及時治療保住視力

2018-03-01

〔記者林惠琴／台北報導〕天后蔡依林日前傳三叉神經感染帶狀疱疹，俗稱「皮蛇」，導致眼睛腫脹，到台大醫院就醫，及時注射抗病毒藥物，否則後果不堪設想。醫師指出，帶狀疱疹侵犯眼睛並不常見，但萬一不幸發生，嚴重的話恐導致失明！

台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳解釋，帶狀疱疹是由水痘病毒引起，曾經長過水痘，家族有人或自己很年輕就罹患帶狀疱疹，或是太忙、太累、感冒、熬夜，及患有紅斑性狼瘡等免疫疾病、使用癌症化療藥物干擾免疫系統，導致免疫力下降等，均可能引發帶狀疱疹。

醫師︰現代人壓力大 患者年齡下降

蔡呈芳指出，帶狀疱疹通常好發於軀幹或頭頸部，少數會出現在眼周、鼻尖等部位，可能有侵犯眼睛的風險，嚴重恐導致失明。過去帶狀疱疹主要好發於五、六十歲以上的族群，但近年來開始出現年輕個案，推估應與現代人生活壓力較大有關，通常一週內就會出疹、有水泡，可能症狀包含疼痛、神經感覺下降、肌肉無力等。

蔡呈芳提及，大部分帶狀疱疹僅會發生一次，除非是很年輕、三十幾歲就發病，到五、六十歲再次復發的機會可能相對較大，或是第一次發病時的狀況很嚴重，像是一整片皮膚都潰爛，未來再次復發的機率也會隨之提高。

蔡呈芳建議，預防帶狀疱疹必須注意作息正常、減少壓力，若五十歲以上，可考慮自費接種帶狀疱疹疫苗，防護力約六、七成，若家族成員有病史，或自己很年輕就發病，也可將接種疫苗的時間點提前。