阿嬤血糖控制差 嚴重尿毒需洗腎

2018-02-28

記者蘇金鳳／台中報導

糖尿病患者一定要管控血糖值，至少每半年要追蹤腎功能，以防糖尿病腎病變發生，嚴重者可能會腎衰竭！

防腎病變 每半年追蹤腎功能

76歲的劉阿嬤有糖尿病、高血壓病史，連續幾週腸胃不適，一看到食物就覺得噁心、食慾不振，並且覺得肚子一直脹氣，直到有一天半夜盜汗、畏寒、胸悶、喘個不停及意識不清，緊急被送到烏日林新醫院急診室，確診為末期腎衰竭，必須接受血液透析治療（即洗腎）。

院方進行抽血、驗尿及X光檢查，發現阿嬤的血液肌酸酐高達10mg/dl、尿素氮130mg/dl，且有代謝性酸中毒及貧血，轉入加護病房，確診為末期腎衰竭。

烏日林新醫院腎臟內科主任陳燕蘭表示，由於劉阿嬤有糖尿病史，但長期沒有控管血糖值，導致腎病變。腎臟功能好壞可透過綜合年齡、性別及血液肌酸酐計算出腎絲球過濾率（GFR）來判斷。

正常的腎絲球過濾率為120，當腎絲球過濾率持續小於35，為中重度慢性腎功能障礙，不舒服的症狀也會隨著腎功能的惡化而加劇；當腎絲球過濾率小於15時，即為末期腎臟病變。

陳燕蘭表示，台灣洗腎人口中引起腎衰竭導致洗腎的主因，主要是糖尿病腎病變及慢性腎絲球腎炎，劉阿嬤的腎絲球過濾率小於15，合併出現嚴重尿毒症狀，持續地噁心、嘔吐，更因產生尿毒性腦病變而出現意識混亂或不清，再加上嚴重代謝性的酸中毒、高血鉀症誘發致命性心律不整等，一定要洗腎治療。

陳燕蘭建議有腎臟病家族史、糖尿病、高血壓等慢性疾病、長期服藥，例如止痛藥等，還有抽菸，以及65歲以上的民眾，是慢性腎臟病的高危險族群，必須每半年進行腎臟功能追蹤。

若是一般民眾發現排尿時有久未散去的泡泡尿，建議可至腎臟內科門診進一步評估治療；另外也可從健康檢查報告中的尿液檢查，看尿蛋白、尿液潛血反應、尿糖等是否正常。