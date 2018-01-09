醫病》保「腎」第1要務 勿食來路不明藥物

2018-01-09 12:00

［記者陳賢義／台東報導］台灣洗腎患者眾多，除了糖尿病、高血壓和高血脂是影響腎臟重要的因素外，還有包括了飲水不足、中藥、草藥、止痛藥的使用、不規則藥囑服用及不規則就醫等，台東榮院腎臟科醫師李奎毅提醒民眾絕對不要去用來路不明的藥品、草藥或保健食品，不然腎臟受傷了都不曉得。

李奎毅表示，就國內外的資料來看，糖尿病是最常見造成洗腎的原因，被診斷過糖尿病的患者多數於門診也曾被叮囑要把血糖控制好，不然腎功能容易變差。其他國人常見的三高（高血壓、高血糖、高血脂）也會影響腎臟，所以有這些慢性病的患者得花心思和醫生配合，控制好這些慢性病，才能顧好腎臟的健康。

李奎毅說，不僅是藥物要按時服用，生活習慣的調整，如健康的飲食如低油、低鹽、適當的熱量、多疏果等、適度的運動等，也是重要的一環。其次，許多民眾可能因為市區醫院診所較為普及，身上有多項疾病就在不同醫院看不同的醫生，雖然健保署已有在推動利用健保卡，透過網路看到不同醫療院所的藥物甚至其他檢查結果，但仍是容易會出現藥物重複或是相衝突的藥物使用，對患者的身體帶來更多負擔。

李奎毅表示，若患者知道自己腎臟功能不佳時，一旦去新的地方就診最好能主動提醒醫師要留意重複用藥問題；腎臟病是需要病患及家人和醫療人員雙方共同努力，不能只靠門診拿拿藥就算了。