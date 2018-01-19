男大生高血壓不理 腎衰竭得洗腎

2018-01-19

記者蔡淑媛／台中報導

一名大四男學生於3年前入學健檢發現高血壓，自認年輕未持續就醫吃藥，也沒有量血壓，上週寒流來襲時呼吸喘、嘔吐送醫，血壓高達200mmHg，已經肺積水、尿毒症恐命危，嚴重腎衰竭得洗腎，醫師提醒年輕人也不能輕忽血壓控制。

自恃年輕 拖3年影響一生

中山醫學大學附醫院腎臟科主任張浤榮指出，高血壓會造成血管收縮，使腎臟的腎絲球長期血液灌流不足，萎縮硬化，而高血壓也會過度活化刺激腎素分泌，讓腎絲球更萎縮，雙重惡化，加速腎衰竭。

這名男大生沒有家族史，又輕忽高血壓，短短3年時間就嚴重到腎功能只剩10%。

男大生送醫時，因腎衰竭，造成全身積水、肺積水，出現嚴重呼吸喘、嘔吐，且有尿毒症。

身高175公分的他，體重92公斤，緊急引流肺積水近4公斤，才恢復正常呼吸，但是長期慢性腎病變，腎臟60%已經纖維化，剩下40%功能也不佳，只能洗腎或腎移植。

男大生和家人無法接受這麼年輕就要洗腎，張浤榮目前為他開藥控制高血壓，避免再出現肺積水等症狀。

洗腎原因 高血壓排第3名

張浤榮指出，一般人認為高血壓會造成腦心血管疾病，其實高血壓也是腎病的高風險因子。台灣人洗腎原因首位是糖尿病，再來是慢性腎絲球腎炎（蛋白尿），第3名就是高血壓，而且腎臟功能損壞初期通常沒有症狀，定期的血液、尿液與血壓篩檢相當重要，父母要注意小孩的健檢報告。