醫病》7旬阿嬤未管控好糖尿病 末期腎衰竭需長期洗腎

2018-02-27 15:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有糖尿病史一定要管控好，至少每半年要進行腎功能檢查，否則一直未注意，可能會引發腎衰竭！

台中一名76歲劉姓阿嬤，有糖尿病、高血壓病，近幾週來因腸胃不適，看到食物就覺得噁心，食慾不振，並且覺得肚子一直脹氣，直到有一天半夜盜汗、畏寒、胸悶、喘個不停及意識不清，緊急送至烏日林新醫院急診室，確診為末期腎衰竭，嚴重到必須開始接受血液透析治療，就是洗腎。

院方進行抽血、驗尿及X光檢查，發現阿嬤的血液肌酸酐高達10mg/dl，尿素氮130mg/dl，且有代謝性酸中毒及貧血之情形，轉入加護病房，經由烏日林新醫院腎臟內科主任陳燕蘭評估後，確診為末期腎衰竭，阿嬤已嚴重到必須開始接受血液透析治療。

由於劉阿嬤有糖尿病，但長期沒有控管，導致腎病變，陳燕蘭表示，慢性腎臟病，是指腎臟因為糖尿病、高血壓、腎絲球腎炎等各種疾病或自體產生抗體，導致受到慢性的傷害，或是反覆尿路感染、腎結石，造成腎功能漸漸變差。

陳燕蘭表示，腎臟功能好壞可透過綜合年齡、性別及血清肌酸酐來計算出腎絲球過濾率（GFR）來判斷，正常的腎絲球濾過率為120，當腎絲球過濾率持續小於35，為中重度慢性腎功能障礙，不舒服的症狀也會隨著腎功能的惡化而加劇；當腎絲球過濾率小於15時，即為末期腎臟病變。

陳燕蘭表示，台灣洗腎人口中引起腎衰竭導致洗腎的主因，主要是糖尿病腎病變及慢性腎絲球腎炎，由於劉阿嬤本身是糖尿病病患，當腎絲球過濾率小於15時，合併會出現嚴重尿毒症狀，持續地噁心、嘔吐，更可能因產生尿毒性腦病變而出現意識混亂或不清，再加上嚴重代謝性的酸中毒、高血鉀症可能誘發致命性心律不整等，此時必須開始接受血液透析治療。

尤其是有腎臟病家族史、糖尿病、高血壓等慢性疾病、長期服藥，例如止痛藥等等、抽菸，以及65歲以上的民眾，是慢性腎臟病的高危險族群，必須定期回診追蹤腎臟功能追蹤。

若是一般民眾發現排尿時有久未散去的泡泡尿，建議可至腎臟內科門診做進一步的評估治療；另外也可從健康檢查報告中的尿液檢查，看出尿蛋白、尿液潛血反應、尿糖、尿膽素等等是否正常，早期發現腎臟功能可能出現問題，是避免走上終身洗腎之途。