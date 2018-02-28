幼兒聽損 把握黃金治療期

2018-02-28

記者吳亮儀／台北報導

一名2歲男童出生時就被診斷為重度聽力障礙，戴過助聽器，但效果越來越差，醫療團隊最後選擇用安裝人工電子耳（人工耳蝸），克服高位頸靜脈膨出大出血的潛在危險。

目前新生兒聽力篩檢、18歲以下兒童單邊人工電子耳（人工耳蝸）植入納入健保給付，讓聽損幼兒能把握黃金治療期。

醫囑出生半年內 確定治療方式

林口長庚醫院耳鼻喉系耳科主任陳錦國說，出生後最好1個月內完成檢查，若有問題盡早6個月內確定治療方式，並在2歲前治療，以免因聽力問題影響語言學習。

2歲前治療 避免影響語言學習

林口長庚醫院本月設置「人工耳蝸暨聽語診療中心」，結合主治醫師、聽力師、語言治療師、社工師、護理師、工程師等團隊，提供完整且快速診療檢查、聽能重建諮詢，以免去病患及家屬四處奔波檢查治療的麻煩。

陳錦國表示，電子耳手術要先在耳後開3公分的口，把電極裝到耳廓以刺激殘留的聽覺神經，讓患者能夠聽到聲音，手術時間約2小時，視傷口恢復情況，住院4天就可出院。

手術完成後，醫院會請聽力師做調頻、進行聽力復健。3到6個月後，患者通常能聽懂9成句子、8成單詞，較戴助聽器時進步許多。

陳錦國提醒，並非所有聽力受損的患者都有必要裝電子耳，很多時候靠助聽器即可，患者應信任醫師的臨床診治和判斷。