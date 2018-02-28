老年憂鬱症上身 9旬嬤吃安眠藥尋短

2018-02-28

記者王俊忠／台南報導

一名94歲老阿嬤日前吞了40多顆安眠藥尋短，被送到奇美醫院急救，所幸及時發現被救活。精神科醫師深入了解後發現，阿嬤健康尚可，但老伴離世、孩子都要上班，常一個人在家，覺得很孤獨才想不開。原來阿嬤罹患老年憂鬱症，經開抗憂鬱劑給她服用後病情改善，仍持續追蹤。

奇美醫院老年科主治醫師楊秉勳指出，憂鬱症發生在65歲以上老人即是老年憂鬱症，一般老年憂鬱症發生率約20%，女性發生率比男性高1倍。喪偶等生活壓力事件、慢性疾病、長期失眠、社交孤立等都與憂鬱症有關，一般人常誤認老年憂鬱是老化正常現象而被忽略，沒有適當治療。

楊秉勳提醒，老年憂鬱症狀常以失眠、易疲勞、頭暈、食慾不振、身體疼痛、胸悶、腸胃不適、便秘等身體不適表現，若查不出病因，有可能是情緒低落導致，也有可能造成記憶衰退、認知功能變差與反應遲鈍。

一般人也可能把老年憂鬱症誤認是失智症。但與失智症不同的是老年憂鬱症可能隨著治療、讓記憶力與症狀得到明顯改善。

可予藥物、心理雙軌治療

楊秉勳表示，老年憂鬱症可以藥物與心理治療雙軌進行，像前述欲尋短的老阿嬤除了服藥治療外，也鼓勵她生活作息正常、多參加社交活動、曬太陽，可預防老年憂鬱症，同時家人的陪伴、關懷與傾聽也很重要。