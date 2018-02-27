保健》亞洲最胖國！ 台灣人過年平均胖1.7公斤

2018-02-27 16:32

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據衛生福利部2015年健康促進統計年報指出，台灣成人過重及肥胖盛行率40.17%，其中男性平均每2人1人、女性每3人1人過重與肥胖，與世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）資料比較，我國成年人肥胖比率為亞洲之冠。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，農曆新年假期剛剛結束，過年期間和親朋好友團聚，除了圍爐大餐外，也少不了零食助興，加上年節少運動，體重不知不覺就會上升，衛福部資料顯示平均會增加1.7公斤。但發胖可不等於福氣，因為國人十大死因中就有8項與肥胖相關，體重飆升恐提高疾病發生風險，不可不注意。

邵駿崴說，即使年節期間一不小心放縱吃過頭，也不要在年後輕易嘗試極端飲食來減重，而應該從健康飲食、身體活動及充足睡眠三方面調整生活型態著手。

隨著數位科技進步，健康管理也開始數位化、行動化，康健人壽建議，運用好在康健會員平台，有助達成健康目標。民眾可透過「好在康健」會員平台「多蔬果」、「要低卡」、「多走路」為自己補足健康活力，利用個人化新功能客製化自己每日的健康任務及預期目標，且能隨時進行調整。另補救健康任務單元，有實用簡單的撇步，能幫助補償年節期間過度飲食所造成的負擔。