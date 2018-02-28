鶼鰈情深 7旬夫活體腎捐妻

2018-02-28

記者方志賢／高雄報導

69歲的張陳續因肝硬化末期，9年前接受兒子捐肝，救回一命，不料4年前又慢性腎衰竭，大她兩歲的先生張聖級不忍妻子為洗腎所苦，決定在去年捐一顆腎臟救妻。

高雄長庚醫院移植團隊巫奕儒醫師指出，高長有8例同時肝腎移植個案，張姓夫妻年紀加起來140歲，是年紀最長的。

夫妻兩人 年紀加起來140歲

高雄長庚醫院醫療團隊強調，肝臟移植病患術後約10%-20%有腎臟問題，嚴重者甚至需洗腎。過去超過65歲腎病變患者要等待大愛捐腎，幾乎沒有機會，但高齡化社會，70歲不算老，親屬間捐贈只要經審慎評估，身體狀況及腎功能正常，也可活體捐腎。

張聖級、張陳續夫妻昨與高雄長庚醫療團隊出席記者會，張聖級很高興捐腎救妻，並減輕妻子洗腎的痛苦，張陳續則說：「不知道怎麼說感謝話，但每天都感恩在心…」說到激動處，數度哽咽落淚，丈夫在旁不斷擁抱、安慰，夫妻鶼鰈情深，令人感動。

9年前接受子捐肝 救回一命

家住彰化員林的張陳續，30多歲發現罹患C肝，持續追蹤20多年，9年前因C肝導致肝硬化末期，嚴重腹水，四處求醫，原以為生命將畫下句點，後來接受高雄長庚肝臟移植團隊治療，並由二兒子張要敬捐贈肝臟，救回一命。

張陳續接受肝臟移植前已有慢性腎病變，換肝後因持續服用抗排斥藥，也影響腎功能，沒想到5年後出現慢性腎衰竭，每週3次的洗腎，她一度希望得到大愛捐贈，但等了4年，音訊杳然。

張聖級不忍妻子為洗腎所苦，主動要捐腎給妻子，與高雄長庚外科部長林志哲及一般外科醫師巫奕儒討論，並經檢查後，發現張聖級身體狀況良好，而且夫妻腎臟配對符合。

張陳續在丈夫的愛和堅持下，去年7月接受丈夫捐贈腎臟，迄今2人身體狀況恢復良好。

林志哲說，肝臟移植在國內發展30多年，在國際有很高的存活率，累積相當多病人。但因為長期需服用抗排斥藥，以致部分換肝者有腎功能障礙，少部分需要洗腎，得要靠大愛捐腎，但因國人大愛捐贈風氣不盛，只能發展親屬間的活體捐腎。

巫奕儒及腎臟科醫師鄭本忠、李隆志均指出，活體捐贈者須經審慎評估，包括其腎功能及心肺功能都要符合一定生理條件，70歲不算老，只要審慎評估，也有機會捐腎給摯愛的親人。