失智症照護專家 出書分享12年經驗

2018-02-26

記者羅碧／台北報導

雖說「家有一老，如有一寶」，但長輩失智了，對家人來說，一切都不一樣了。元智大學老人福祉科技研究中心失智症照護顧問伊佳奇日前出版了兩本書，分享他照顧失智父親12年的經驗及心得， 要協助照顧者能找到適當的方法和照護技巧，陪失智症長者一起走生命旅程。

伊佳奇說，失智症照護是一條漫長的路，患者的病程隨著退化狀況，每一個階段要面對的問題不同，其中失智症患者出現的精神行為症狀，是家人和照顧者最大的挑戰與困擾。

過去面對失智者的「脫序行為」，都是以「約束」的方法處理，但是這樣的做法可能讓長者退化得更快，因此伊佳奇在《守著記憶守著你—失智症照護全書》裡，列出了失智長者常見的精神症狀，例如被害妄想、被偷妄想、拒絕或重複服藥、一生氣就打人、睡眠障礙，甚至是老年人最常見的住院併發症「譫妄」該如何處理與應變等教戰守則。

伊佳奇提醒照顧者和家屬，不需要跟失智症長者去爭辯什麼是「事實」，或什麼是「真理」，因為他們已經生病了，照顧者可以做的是幫助他們找回自信與尊嚴，但是照顧者也要照顧好自己，才不會先累壞了或病倒。

隨著高齡化社會來臨，愈了解失智症，當發生時，就不會這麼驚惶失措了，伊佳奇在他的另一本新書《別讓記憶說再見—全方位認識失智症》，提供如何早期發現失智症、如何選擇醫院和醫師，以及如何與醫師合作等心得。

他也介紹當前長照10年計畫2.0有哪些服務、如何聘請適宜的外籍看護、居家照顧，甚至選擇24小時的長照機構等社會資源。

不過，伊佳奇也提醒，建立以「家庭」為核心的失智症照護很重要。當失智症長者認知功能退化，他們會害怕、恐懼、退縮、躁動，但他們熟悉的家人、生活環境、原本活動等，都有助於穩定情緒。

伊佳奇也曾面對剛搬回家照護失智的父親時，父親常打電話報警說他要謀財害命，也會在深夜進到他的房間，害怕他跑了，但父親還是會不斷買刀及棍棒防身…，直到伊佳奇努力了解與掌握父親的現有能力及過去喜好，幫助父親建立規律生活作息。等步上軌道後，父親的精神行為症狀逐漸減少，身心狀況也隨之穩定，家庭生活品質才逐漸恢復。