血糖不穩定 恐增失智風險

2017-09-22

記者林惠琴／台北報導

血糖高低與失智風險有關係！中華民國糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，人體中的血糖要維持穩定，控制不佳可能損傷器官，萬一是腦部血糖濃度起伏大，甚至會增加失智風險，建議糖尿病患可採取「地中海、得舒飲食」方式，以降低心血管疾病和失智發生率。

王治元指出，因為種族差異，東方人的飯後血糖比西方人更容易升高，加上東方飲食多以米飯、麵食類為主，碳水化合物高達50%至70%，不同於西方僅20%至30%，在攝取過多澱粉下，更使飯後血糖難以控制。

王治元強調，全台糖尿病患約230萬人，過去集中於40歲以上，但隨著飲食西化等影響，近年來已出現年輕化趨勢，35歲以下罹患第2型糖尿病的人數大增。

糖尿病 影響失智最大因子

王治元指出，糖尿病患若控糖不穩，容易肥胖及疲勞、日常血壓高，更有早發心臟病與失智風險。國家衛生研究院估計，50歲以上第2型糖尿病患，未來發生失智風險是同年齡健康者的2.41倍，由於糖尿病是「三高」中，影響失智的最大因子，應該接受藥物治療、控制血糖。

王治元說，血糖控制是一種生活習慣，空腹血糖、飯後血糖及定期測量糖化血色素，是維持控糖金三角。

馬偕醫院營養師許碧惠表示，地中海、得舒飲食有助於穩定血糖，甚至是延緩認知功能退化與失智等風險，主要特色以全穀類替代高澱粉主食，並多選用蔬果、低脂乳製品、家禽類、魚類、堅果類，以及大量橄欖油增加單元不飽和脂肪酸，再結合高纖維、低鈉原則。

地中海、得舒飲食 護心益智

中華民國糖尿病衛教學會推出《護心益智地中海＆得舒飲食》食譜，讓糖尿病患參考。學會電話為（02）2560-3118、網址為https://www.tade.org.tw/。

許碧惠表示，食譜裡有中西式早餐、非米午晚餐等設計，像是非米食午晚餐可製作什錦通心麵或麻油雞山藥麵線，輕食料理則可選擇蔬菜肉串，佐以烤馬鈴薯或山藥優格沙拉等。