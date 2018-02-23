88歲老木匠巧手 把總統府變小了

2018-02-23

化腐朽為神奇 吳水發謙稱「老廢人用廢料」

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕俗諺「人生七十才開始」，嘉義縣朴子市的木匠吳水發八十五歲才一頭栽進木雕模型，使用的材料是原本要當柴火的廢木材，經巧思與精湛工藝，搖身變成我國總統府、朴子自來水塔、日本大阪城等模型，親友看了大加讚賞，吳則謙稱：「老廢人用廢料，做些手工自娛娛人而已！」

吳水發民國十八年出生，今年八十八歲，自小跟著父親從事土木工程，擅長傳統竹管厝、土埆厝，木作也很有心得，五十七年間因緣際會北上到西門町今日戲院負責佈景工作，直到七十五歲返鄉定居並照顧體弱的老婆。

妻逝失去重心 木雕成精神寄託

吳水發在老婆過世後，頓失生活重心，很少出門和人聊天；三年前有一天，吳看到鄰居正用廢木料煮東西，一時興起跟人家要了一些廢料，回家拿起塵封多年的木匠工具，試著做三合院模型，兒子返家看到直呼漂亮，他的信心油然而生，將心思放在創作。

為雕琢朴子的精神地標自來水塔，吳水發繞了好幾圈瞧個仔細，發現水塔有十個角柱，他創作了兩件朴子水塔，姪媳婦黃灑淑盛讚是能呈現朴子水塔之美的藝術佳作。吳有次看到月曆上的日本著名古蹟大阪城「天守閣」，認為線條優美，納入創作標的，親友看了作品大大讚賞，前後創作四個，一個比一個精美。

一年多前，三度政黨輪替，心中藏有二二八陰影的吳水發決定創作總統府，第一件花了四個多月完成，由兒子收藏；第二座更加考究，還運用東石國中拆除舊教室時丟棄的玻璃窗做媒材，讓模型不會那麼單調，作品還未完成，大家就驚嘆不已。

吳水發樂天知命，強調不想當什麼藝術家，純粹隨興創作，有靈感一做就好幾個鐘頭，都忘了煮午餐；如果心情煩躁，可能一連三、四天都不動手，總歸一句「自己歡喜就好」。