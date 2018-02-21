收心小撇步 開心上學去

2018-02-21

文／蘇渝評

每年長假結束，總有大學生或家長到門診詢問，開學後作息調不回來的狀況，例如晚上睡不著、早上爬不起來老遲到；偶爾也會有上課定不下心、無法專心看書的問題。

提供幾個實用的收心法則，幫助您或小孩從「休假模式」順利轉換成「上學模式」。

◎打造讀書環境：

陪同孩子收拾玩具、整理上學用的文具、將架上的書本排列整齊，這是收心的重要儀式，將遊戲間變回書房，重新營造念書的氣氛。

◎安排靜態活動：

減少玩樂的時間比例，讓孩子在家閱讀、聽音樂、繪圖、手工藝等等。聆聽輕音樂可以緩和情緒、平靜心靈，是老少咸宜的好方法，許多古典音樂例如貝多芬、莫札特等，同時也有提升專注力的效果，不排斥古典音樂的人不妨試試。

◎提前做好心理建設：

雖然被提醒「假期快結束」會讓人氣結，但該潑的冷水還是要潑的。檢查作業是否完成，提示開學後可能的安排（例如課後輔導），與孩子討論開學後如何將假期中的興趣嗜好保留下來，但不至於影響到課業，例如看電視、打球的時間等。

◎回顧上學的快樂時光：

對於大部分的學生而言，上學除了「考試與交作業」是讓人不那麼開心的事之外，同學間的相處，不論是上課的合作與互動，或是下課一起聊天、嬉戲，都是上學的美好記憶。陪孩子一同回顧學校的趣事，可以增進他對開學的期待！

在長假結束前預先做好準備，才不會讓上課的心像飛出牆外的全壘打一樣，收不回來！

（作者為國泰綜合醫院精神科主治醫師）