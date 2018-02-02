小孩近視控制 過年也不能停

2018-02-02

記者歐素美／台中報導

3C產品普及，高度近視患者越來越多，併發視網膜剝離等各種眼部病變也隨之增加，不少家長為預防子女近視飆高，讓孩子從小點藥及配合控制作息，但醫師臨床發現，每逢寒、暑假時最易鬆懈，以致近視度數增加。

台中慈濟醫院眼科醫師袁漢良提醒，寒假是學童近視控制高風險的時間點，近視控制應該要天天做，即使春節也不能放鬆！

寒假控制最差 近視易加深

袁漢良發現，學童在放寒假時近視控制最差，點藥的時間點及姿勢正確也很重要。

他表示，點睫狀肌麻痺劑要讓藥水停留在眼睛裡的時間更長、藥水吸收更好，那麼最好的點藥方式是讓孩子平躺，頭部位置放低，下巴抬得比額頭高，有如「仰頭」的姿勢，才能讓藥水流到上眼皮內，停留時間久一點；另外，晚上5點-6點是最佳點藥時間，因這時是眼睛最疲勞的時候，流淚反射最少，藥水比較不會引發眼淚，可減少藥劑被淚液沖走的機會。

袁漢良指出，很多平時近視度數追蹤十分穩定的學童，過完春節近視度數就加深！因為很多家長平日約束子女在家不能看電視、玩電動，一到春節大人和小孩難得放鬆，生活步調大亂，小孩成天盯著手機、電視或電腦看，或因趕著返鄉團圓或出國，忘了帶藥水。

點藥時間姿勢 正確很重要

由於只要有光睫狀肌就會一直在運 動，袁漢良強調「近視控制是365天全年無休」。新學期回診，很多視力維持穩定的學童，本來300度增加到350度，如果每年增加50度，小一到高三就加深600度，不可輕忽。