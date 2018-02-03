孩童網路成癮？ 爸媽留意9警訊

2018-02-03

文／柯俊銘

以往電視是最受家長歡迎的「家庭保母」，但隨著科技發達，如今已被平板電腦、智慧型手機取代。時下常見許多父母貪圖方便，提供上述行動裝置給孩子玩，當下雖能發揮安撫作用，但若養成習慣，恐衍生網路成癮的問題。

先前一項大規模的調查就發現，國內約有12.1％的小學生為網路成癮高風險群。根據醫界觀察，網路沉迷的年齡層逐漸下滑，在診間不乏有學齡前的個案，網路成癮症儼然已成為新興兒少心智疾病。

新興兒少心智疾病

一份不久前發表在國外期刊《流行媒體文化心理學》的報告指出，過去常以花費的時間做為網路成癮的辨識指標，但其實使用狀況更值得關注。

這項研究由美國中密西根（Central Michigan）大學的臨床心理學家薩拉‧多莫夫（Darah Domoff）博士主持，他和愛荷華州立大學等校的學者合作，針對千餘名育有4至11歲孩子的民眾進行問卷訪談，試圖發展出網路成癮的篩檢量表。

經分析資料後，顯示有9大警訊要小心：

●無法自拔：一開始玩手機或平板電腦就很難停下來，有如煞車失靈。

●喪失興趣：做任何事都意興闌珊，只有玩手機或平板電腦時才會有精神。

●全神貫注：心思總是放在如何取得與玩手機、平板電腦上。

●本末倒置：玩手機或平板電腦影響到家庭生活，如不好好吃飯、盥洗與睡覺。

●行為脫序：不給孩子玩或取走時，會大聲哭鬧、丟東西、罵人或暴力相向。

●難耐戒斷：因故無法玩手機或平板電腦，整個人會有挫折感，情緒普遍低落。

●越玩越久：玩手機或平板電腦的時間不斷增加，超出合理範圍。

●偷雞摸狗：為了玩手機或平板電腦，以欺騙、竊取的方式滿足慾望。

●逃避現實：遭遇不如意時，把玩手機或平板電腦當作避風港，藉以紓壓解悶。

對於孩童網路成癮的處遇，目前強調的還是「早期發現，早期治療」。一旦察覺孩子有上述異狀，建議最好儘快尋求心理衛生專業的協助，以免積重難返。

（作者為公職臨床心理師）