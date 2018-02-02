學童寒假宅在家 當心變成小腹翁

2018-02-02

記者蔡淑媛／台中報導

天冷，不單單只有大人容易多吃、少動、「宅」在家，就連小孩也一樣。醫師提醒，寒假是學童最容易發胖的時間，平均會胖3公斤。由於小兒肥胖會導致易胖體質，一路胖到大，引發氣喘、糖尿病、心血管疾病，甚至性早熟、長不高，提醒家長，寒假一定要注意孩子的體重控制，其實寒假也是家中小胖子減重的好時機。

寒假是學童最易發胖時間

台中醫院小兒感染科主任陳敏恭指出，去年12月就有一名10歲男童因感冒久咳不癒，加上氣喘、鼻竇炎就醫住院治療5天後才好轉。這名男童身高140公分、體重47公斤（正常值30-35公斤），肥胖就是誘發氣喘的原因之一。

陳敏恭表示，這名男童三餐都外食，平常也愛吃零食、速食、炸雞、薯條等油炸食品與喝含糖飲料，導致他每個月都感冒，甚至氣喘發作。

即使12月住院治療，他還常吃洋芋片，因此陳敏恭在男童出院時，特別提醒家長要為男童減重，並請家長儘可能自己準備三餐，要求男童少外食，戒零食、消夜。後來男童常在家吃飯且進食細嚼慢嚥，前兩天回診已經瘦了2公斤。

陳敏恭指出，兒童肥胖長大後繼續肥胖是一般人的4倍。他也發現，門診氣喘病童有1/3合併肥胖，提醒寒假也是肥胖兒童的減重契機。

他建議，家長每天為孩子準備3至4份蔬菜、1至2份水果，且三餐少油、少鹽、少糖，偶爾可讓孩子吃點糖解饞，如飯後吃點小蛋糕，不會使血糖衝高，也不會影響食慾或食量。

禁止孩子邊看電視邊用餐

學童應盡量少經過速食店及販賣零食的地方，家長也不要帶孩子去吃到飽的餐廳，以免孩子受誘惑。

禁止孩子邊看電視、邊用餐，且應限制小朋友一天使用3C時間在2小時內；如果小朋友在正餐前肚子餓，可先吃沙拉、水果而非零食；吃正餐前可以先喝水、吃飯細嚼慢嚥，睡前2、3小時不再吃消夜。