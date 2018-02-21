飛25公斤以上無人機 須加考術科

2018-02-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕無人載具科技創新實驗條例中，無人航空機是指「可供作航空使用飛行機、旋翼航空機、滑翔機、飛行船及由其他政令所定，構造上無法承載乘客，且透過遠端操作或自動操作，具有飛行能力的機器」。

逾250公克須註冊 1公斤考學科

民航局已推動民用航空法修正，送進立法院審查。未來無人機重量若在兩百五十公克以上都須註冊，一公斤以上的無人機，玩家須通過無人機操作的安全概念、無線電基本知識等學科考試，要操作二十五公斤以上的無人機，還要通過術科考試。

有關無人機規定，民航局標準組長林俊良表示，目前為建立制度、系統、資料蒐集的階段，未來哪些範圍可以玩無人機、圖資如何公布，都會考量。測試主要是強調無人機操作的安全概念與基本知識。

要操作二十五公斤以上無人機，除了學科測試會增考無線電基本知識外，還必須經過術科測試，林俊良表示，主要分為固定翼、直升機、多旋翼等類型，測試項目細節不同，但有一些共同項目，包含操控無人機沿飛行路線飛行、避開障礙物、定位懸停、降落於標示地點等。

國外最常見以無人機進行農業灑藥、捕撈或危險救災，交通部也已與農委會初步討論執行農噴業務、釣魚撒餌的遙控無人機管理方式，並請農委會先整理規劃相關資訊及管理制度。

至於大型無人客機，交通部科技顧問室主任王穆衡表示，現在飛機已有自動駕駛功能，但沒人敢真正做到無人在機上操控，短期內尚無規劃。