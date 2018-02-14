鼻腔出問題 頭痛久治不癒

2018-02-14

文／林忠青

頭痛原因非常多，如果發生久治不癒的頭痛，合併明顯鼻塞、流鼻涕等症狀，可到耳鼻喉科門診做更進一步的檢查與治療。

37歲的林小姐頭痛及暈眩發作5年以上，主訴往返神經科及多家診所檢查不出任何原因，治療也沒改善，最嚴重時半夜會痛醒，身心疲憊的她已經快不能工作。

問診過程發現，林小姐痛覺集中額頭，合併鼻塞及鼻水倒流症狀。內視鏡檢查鼻腔內沒有腫瘤與鼻竇炎問題，懷疑是嚴重過敏性鼻炎引起頭痛。對症治療後症狀緩解，林小姐不再因頭痛、暈眩影響睡眠及上班，證實就是「鼻因性頭痛」。

耳鼻喉科治頭痛，很多病人不理解。其實，疾病只要查出根源都有痊癒機會。

鼻子的鼻腔與鼻竇為呼吸空氣的主要出入口，一旦發炎或感染，鼻腔黏膜腫脹，阻塞鼻竇的暢通，就會出現缺氧，甚至疼痛，導致頭痛症狀。

鼻腔或鼻竇病變 引起疼痛

常見的「鼻因性頭痛」，定義是鼻腔或鼻竇病變引起疼痛，其中又以急性鼻竇炎最常見，佔所有頭痛的5%，其它慢性鼻炎、慢性鼻竇炎、鼻中膈彎曲等，也可能造成類似狀況。

簡單區分「鼻因性頭痛」成因有：鼻竇炎為主的「感染型」；鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚或俗稱中鼻甲症候群做表現的「阻塞壓迫型」；最後則是包含以上兩種病因的「混合型」。

臨床上，這類病人通常也有鼻炎症狀，例如鼻塞、鼻水倒流、鼻涕等且跟頭痛會同時或先後發生，常在兩邊太陽穴或是額頭出現鈍痛及悶痛。

確診「鼻因性頭痛」的輔助檢查包括：鼻竇內視鏡檢查、鼻竇Ｘ光與斷層掃描。

查出疾病根源 就能夠治癒

治療可分為藥物和手術兩種；確立狀況後，可考慮先做藥物治療，包括：抗組織胺、抗生素或鼻噴劑，達到黏膜消腫目的，確認對病人有沒有幫助，如果頭痛得到緩和或減輕，就更加確定病人是屬於「鼻因性頭痛」。

然而，某些情況可能會需要手術，例如嚴重的鼻中膈彎曲、藥物反應不佳的肥厚性鼻炎、慢性鼻竇炎等，依病情不同，仍需跟醫師討論清楚。

（作者為台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師）