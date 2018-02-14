年節冷颼颼 「飲食有度」保健康

2018-02-14

文／林親怡

寒流來襲，怕的不是年獸，而是傳染病肆虐。由於天氣寒冷、熬夜作息變化，免疫系統較容易失調，不論是接觸到出國旅遊的境外傳染病，或是國內公共場所的流感、腸病毒，除了破壞年節氣氛，更讓人擔心隨之而來的併發症！

根據中醫理論，「正氣存內，邪不可干」。鞏固自己的「正氣」，有以下幾個小秘訣：

◎遵守養藏之道，保持適當作息，避免劇烈運動並注意保暖：

所謂的「養藏」是指冬三月，天地萬事萬物之陽氣應潛藏起來，養精蓄銳。因此喜歡運動的朋友，冬天時應降低運動強度。人人保持適當作息，養成身體好的節律，間接調節了免疫系統，降低疾病來襲。

◎飲食有度：

過年期間，飲食往往大魚大肉，但是，「病從口入」，飲食不節，不但容易消化吸收不良，若吃錯東西，也會讓疾病找上門。

三餐要把握8分飽的原則，千萬別填了12分飽才停手，以中醫理論而言，如此行為耗傷脾胃之氣，長遠下來，將會影響吸收與消化功能。

冬令進食，遇有生冷食物如生魚片、或屬性寒涼的水果如梨子，請淺嚐即止，尤其容易腹瀉或經常感冒的族群或小兒，更應敬而遠之。

◎合宜進補：

三五好友一起吃薑母鴨、羊肉爐，真是寒冬一大享受。當歸、黃耆、甘草、枸杞、紅棗、薑母、麻油都是很常見的「進補大隊」，手腳冰冷的族群甚至會加些桂枝或肉桂。吃完全身暖呼呼，也比較不容易感冒。但是，如果是容易嘴破、便秘、失眠、泌尿道感染等經常「上火」族群，進補的時候還是要注意，以免換來反效果。

◎勤洗手及注意個人衛生：

勤洗手並注意個人衛生，有助於提高防疫效果。洗手時要確實清洗手掌、手背至手腕、指甲縫等每個角落。

另外出入高風險的公共場所，要記得戴口罩。

冬令保養，把握以上原則，吃好、睡飽、穿暖，才不會因生病而掃興。

（作者為鹿港基督教醫院中醫科主任）